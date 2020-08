10 pytań na temat polityki spójności – Polityka regionalna UE

Oznacza to, że polityka spójności ma za zadanie promować także zbilansowany, bardziej zrównoważony „rozwój terytorialny”, a tym samym zyskać szerszy zakres działania niż polityka regionalna, która jest ściśle związana z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i realizuje swoje zadania na szczeblu regionalnym.

Spójność gospodarcza i społeczna, zgodnie z definicją podaną w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r., ma za zadanie „zmniejszać dysproporcje między regionami i przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”. Ostatni traktat unijny, traktat lizboński, nadaje spójności dodatkowe znaczenie, odwołując się do „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.

Polityka spójności to polityka, która w całej Europie przyczyniła się do realizacji tysięcy projektów realizowanych ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (beneficjentami Funduszu Spójności są państwa członkowskie, których PKB jest niższe niż 90% średniego PKB w krajach UE-27, nie uwzględniając Chorwacji).

W poszczególnych krajach UE obowiązują zupełnie różne jednostki podziału administracyjnego. Aby ułatwić zarządzanie programami i porównania statystyczne, na poziomie europejskim regiony zdefiniowano w/g tzw. systemu NUTS - wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych . UE składa się obecnie z 274 regionów na poziomie „NUTS 2” (żyje w nich od 800 000 do 3 milionów mieszkańców).

W kontekście współpracy ponadgranicznej czasami spotyka się również sformułowanie "euroregiony". W Europie pojęcie to narodziło się po drugiej wojnie światowej z inicjatywy lokalnych działaczy politycznych, którzy pragnęli w ten sposób promować wspólne interesy łączące społeczności po obu stronach granic.

Są to stowarzyszenia, które nie mają określonego statusu prawnego. Funkcjonują one niezależnie od Unii Europejskiej, ale często uczestniczą w europejskich projektach współpracy terytorialnej. Euroregiony reprezentuje Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych .